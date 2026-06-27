政府、死者数「早期に１０００人未満」＝熱中症対策、目標設定へ

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政府は、熱中症対策の実行計画を見直す。記録的な猛暑で、年間１５００人を超える熱中症による死者数を「できるだけ早期に１０００人未満」とする目標を掲げる方針。危険な暑さを避けるための場所「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」を指定した市区町村を、２０３０年までに１００％にする目標も検討する。

中央環境審議会（環境相の諮問機関）での議論を踏まえ、２６年度中に改定する。現行計画は、２２年までの５年平均で約１３００人だった死者数を３０年までに半減させる中期目標を掲げている。

ただ、死者数は増加傾向にあり、２４年は過去最多の２１６０人に上った。次期計画では「まずは早期に１０００人を下回ることを目指す」との方針を盛り込み、中期目標は見直す方向だ。

冷房設備が整っている公共施設や民間施設をクーリングシェルターに指定した市区町村の割合を、３０年までに１００％にする目標も検討。これまでに全国の約７割の市区町村が計約２万３０００カ所を指定しているが、熱中症対策を強化するため、さらに増やす。クーリングシェルターは、過去に例のない危険な暑さが予想される場合に警戒を呼び掛ける「熱中症特別警戒アラート」の発表時に開放される。

次期計画には、熱中症のリスクが高い高齢者への声掛けに官民で取り組む方針などを盛り込む。農作業や建設現場での熱中症対策も強化する。

国内統計史上最高気温となる４１・８度を観測した群馬県伊勢崎市の伊勢崎駅前に表示された気温＝2025年8月5日

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