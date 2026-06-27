震災遺構、大川小で保全作業＝劣化対策、遺族ら寄付募る―宮城

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東日本大震災の津波で児童、教職員計８４人が犠牲となった宮城県石巻市の震災遺構「大川小学校」で、建物の劣化を抑えるための保全作業が行われている。遺族有志の呼び掛けで全国から集まった寄付金約３００万円を活用。屋根の防水塗装などを約１カ月かけて行う。

市は、被災当時の状態で残す「存置保存」の方針だが、震災から１５年がたち経年劣化が進んでいる。遺族によると、雨どいの防水シートが剥がれコンクリート表面に穴が開いているという。

市は、大川小を含め２カ所ある遺構の運営費として年間約４９００万円を充当。２０２４年に外壁の一部が剥がれ落ちた際は別途、補強工事を行ったが、担当者は「（保存に関する）ご遺族の要望全てに応えるのは財政的に難しい」と話す。

そこで遺族は昨年から寄付の呼び掛けを始めた。小学５年の次女＝当時（１１）＝を失った紫桃隆洋さん（６１）は「市にお願いするだけでは時間がかかるし、費用面で厳しいこともある。学校を長く残すために、子どもを亡くした親として今できることをしたい」と強調する。

イラン情勢の影響も出ている。作業を請け負う地元の塗装業者によると、防水加工用塗料も値上げが進んでおり、「ご遺族に負担をかけたくないとの思いで、大幅な値上がり前に何とか仕入れた」と打ち明ける。

ただ、対策が必要な箇所は山積みだといい、今後も寄付などの協力を呼び掛ける考えだ。小学３年の長女＝同（９）＝を亡くし、語り部として活動する只野英昭さん（５５）は「ここを残して伝えることに意味がある。全国からの寄付に感謝している」と話す。

震災遺構「大川小学校」の保全作業を見守る遺族の只野英昭さん（右）＝１１日、宮城県石巻市

震災遺構「大川小学校」の校舎の保全作業＝１１日、宮城県石巻市

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