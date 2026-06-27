台風７号、関東接近へ＝８号は温帯低気圧に―気象庁

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台風８号は２７日朝、速度を上げて房総半島沿岸を通過し、午前９時に福島県沖で温帯低気圧に変わった。一方、７号は四国沖を北東に進んで、同日夜に関東に接近した後、温帯低気圧に変わる見込み。関東から四国には梅雨前線も延びており、太平洋側を中心に風雨が強まった。気象庁は暴風や高波、大雨に警戒するよう呼び掛けた。

ＪＲ東日本によると、東海道線や総武線、内房線、外房線などの一部区間が終日運休となった。

東京都・伊豆大島（大島町）では午前４時３５分ごろに最大瞬間風速２９．３メートル、千葉県勝浦市では午前５時４５分ごろに同２９．１メートルを観測。同県銚子市では午前７時半までの１２時間雨量が１４９．０ミリに上り、この地点の６月の最多記録を更新した。

７号は午前９時、高知県室戸市・室戸岬の南南西約２２０キロの海上を時速４５キロで北東へ進んだ。中心気圧は９９２ヘクトパスカル、最大風速２０メートル、最大瞬間風速３０メートル。南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

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