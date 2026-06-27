山梨で震度６弱＝４都県で１７人けが、富士山に変化なし―気象庁

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２６日午後１０時２８分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、同県富士河口湖町で震度６弱、同県大月市で５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは２０キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は５．６と推定される。近くの富士山の火山活動に特段の変化はなく、噴火の心配はないという。

この地震の影響で、山梨県の５市町村で８人が、横浜市と神奈川県小田原市でもそれぞれ１人が軽傷を負った。静岡県御殿場市でも階段で転倒した９０代女性が軽傷。東京都内でも軽傷の６人が確認された。

同庁の海老田綾貴地震津波監視課長は記者会見し、「揺れの強かった地域は約１週間、最大震度６弱程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。梅雨前線や台風により大雨が降ると、土砂災害がさらに起きやすくなる恐れがある。

山梨県東部や神奈川県西部は陸側プレートにフィリピン海プレートが衝突している影響で、地震が多い。２０１２年や２１年、２４年にもＭ５前後の地震が起き、いずれも最大震度は５弱だった。今回、同６弱と揺れが大きかったのは、震源が浅く、揺れやすい地盤だったのが原因と考えられるという。

主な各地の震度は次の通り。

震度６弱＝山梨県富士河口湖町

震度５強＝山梨県大月市

震度５弱＝甲府市、相模原市、静岡県小山町

震度４＝山梨県都留市、横浜市、静岡県沼津市、千葉県南房総市、東京都八王子市、長野県川上村。

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