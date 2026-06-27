台風８・７号、相次ぎ関東接近＝いずれも温帯低気圧に―気象庁

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台風８号は２７日朝に房総半島沿岸を通過し、午前９時に福島県沖で温帯低気圧に変わった。一方、７号も同日夜に関東に接近し、房総半島沖を通過した後、午後９時に東海上で温帯低気圧に変わった。関東や東海は梅雨前線の影響もあり、風雨が強まった。気象庁は、大雨になった地域では引き続き土砂災害に注意するよう呼び掛けた。

ＪＲ東日本によると、総武線や内房線、外房線などの一部区間が終日運休となった。

千葉県館山市や神奈川県三浦市、静岡県下田市などには一時、警戒レベル４の土砂災害危険警報が出された。

東京都・伊豆大島（大島町）では２７日午前４時３５分ごろに最大瞬間風速２９．３メートル、千葉県勝浦市では午前５時４５分ごろに同２９．１メートルを観測。同県君津市・坂畑では午後３時４０分までの１２時間雨量が１６３．０ミリに上り、この地点の６月の統計史上最多記録を更新した。

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