歌手で俳優の美輪明宏さん死去、９１歳＝「ヨイトマケの唄」「黒蜥蜴」

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「ヨイトマケの唄」で知られ、性別を超えて強烈な存在感を放った歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが２０日午前９時３０分、老衰のため死去した。９１歳だった。所属事務所が２８日、公式サイトで発表した。葬儀は近親者のみで済ませた。

長崎市で生まれ、１０歳で被爆した。歌手を目指して上京し、国立音大付属高校を中退後、１６歳でプロ活動を始めた。銀座のシャンソン喫茶「銀巴里（ぎんぱり）」で美貌の歌手として話題を呼び、１９５７年に「メケ・メケ」、６５年には自ら作詞作曲した「ヨイトマケの唄」がヒットした。

作家の三島由紀夫と親しく、三島の戯曲「黒蜥蜴（くろとかげ）」の舞台で主役の盗賊を演じ、代表作となった。劇作家の寺山修司が書き下ろした「毛皮のマリー」も６７年の初演から主役を務めた。

声優としても、宮崎駿監督の長編アニメ「もののけ姫」「ハウルの動く城」で存在感を発揮。テレビでは「オーラの泉」（テレビ朝日系）などのバラエティー番組で活躍し、若者にも支持された。

２０１２年には、ＮＨＫ紅白歌合戦に７７歳で初出場。工事現場で働く母と成長した子の思いを描いたヨイトマケの唄を熱唱し、話題になった。１９年に軽い脳梗塞で入院したが、復帰後も幅広く活動を続けていた。

美輪明宏さん

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