「日印のビジョン共有」＝ＦＯＩＰ提唱１０年、首脳会談に期待―インド外務省前日本担当顧問

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【ニューデリー時事】長く日本との外交に携わったインド外務省の前日本担当顧問アショク・クマール・チャウラ氏がインタビューに応じた。提唱から今年で１０年を迎える「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」構想に関し、インド独自のビジョンと多くの原則や目標を共有していると評価した。今週の高市早苗首相の訪印と首脳会談への期待も語った。主なやりとりは次の通り。

―ＦＯＩＰがインド外交に与えた影響は。

インドはこの１０年、ＭＡＨＡＳＡＧＡＲ（地域を越えた安全保障と成長のための相互・包括的な発展）という海洋ビジョンを打ち出した。対して日本はＦＯＩＰに基づき法の支配や航行の自由などを重視し、近年は経済安全保障や人材育成の分野を強化してきた。両者の重なりは拡大しており、相互補完的な関係だ。それぞれ独立して発展しながら収れんしてきた。

―ホルムズ海峡の危機的な状況が続いた。

エネルギーの中東依存度は日印とも依然高く、同海峡を含むシーレーン（海上交通路）の安定が死活的な国益だ。今回の事態はＦＯＩＰが抽象的理念ではなく、日印の経済と国民生活に直結する課題だと改めて示した。

―ＦＯＩＰを提唱した安倍晋三元首相へのモディ首相の評価は。

安倍氏は単なる友好国の首脳を超えた存在。日印関係を質的に転換させ、モディ氏は先見性を高く評価していた。日米豪印の連携枠組み「クアッド」や高速鉄道計画など重要な取り組みがその信頼関係の上に進展した。安倍氏の死去後、モディ氏は「インドは真の友人を失った」と述べ、服喪を宣言。この言葉と行動が評価を雄弁に物語っている。

―人的交流や経済協力の今後の課題は。

次の次元の協力を支えるのは人的資本だ。また、日本企業は急速に変化するインドの環境への適応をさらに進める余地がある。特に複数企業が絡む大型事業は意思決定の遅れやコスト増大を招きやすい。

―日本が武器輸出を原則解禁した。日印の防衛協力の可能性は。

極めて大きい。艦艇搭載用の通信アンテナ「ユニコーン」のインド輸出が重要な試金石だ。これを端緒に協力が本格化する段階。だからこそ技術移転と現地化の実質的内容が問われる。ユニコーン輸出を待たず、並行して次のプロジェクトに取り組むべきだ。

―首脳会談に期待することは。

サプライチェーン（供給網）や半導体、重要鉱物といった経済安保協力の具体的な運用メカニズムが示されることだ。

インタビューに応じるインド外務省の前日本担当顧問アショク・クマール・チャウラ氏＝２４日、ニューデリー

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