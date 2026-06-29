近鉄京都駅で電車脱線＝けが人なし、復旧めど立たず
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２９日午前５時１５分ごろ、京都市下京区の近鉄京都線京都駅構内で、橿原神宮前行きの始発普通電車（４両編成）が脱線した。近鉄によると、乗客３０人にけがはなく、徒歩で駅まで誘導した。
駅ホーム近くのポイントで２両目と３両目が脱線したとみられ、同社が詳しい原因を調べている。
高浦仁史鉄道本部大阪統括部長は２９日午後、大阪市内で記者会見し、「一刻も早く原因を究明し、再発防止に努める」と述べ、謝罪した。復旧のめどは立っていないという。
運輸安全委員会は同日、鉄道事故調査官２人を現地に派遣した。国土交通省によると、運転士は「京都駅を出発し約１２０メートル走行したところ、後ろから引っ張られるような感じを受けたので停車させた」と会社に説明しているという。
脱線の影響で、京都線は京都―上鳥羽口（同市伏見区）間の上下線で運転を見合わせている。
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