対日外国投資委が初会合＝省庁横断で技術流出防止―政府

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政府は２９日、外資の日本企業への投資を省庁横断的に審査する「対日外国投資委員会（ＪＦＩＣ）」を立ち上げ、初会合を首相官邸で開いた。大統領に対米投資の阻止や一時停止を勧告できる米国の対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）に倣った組織で、安全保障上重要な技術や情報の国外流出を防ぐ役割を担う。

高市早苗首相は初会合で「省庁横断的に一貫性のある審査を行うことは外国投資家の予見可能性を高めることにもつながり、健全な投資の促進と経済安保の確保との両立に資する」と強調した。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書に創設を目指す方針が盛り込まれており、設立の根拠となる改正外為法が今国会で成立した。

投資案件の審査を行う際は、財務相らが必要に応じ、関係する行政機関に意見を求めることを義務付けた。財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、経済産業省や防衛省などの関係省庁も参加する。

会合後、財務省では事務局の看板掛けを実施。片山さつき財務相は記者団に「関係各省としっかり連携しながら一層努力したい」と述べた。

対日外国投資委員会で発言する高市早苗首相（中央）＝２９日午後、首相官邸

対日外国投資委員会（ＪＦＩＣ）事務局の看板を掲げる片山さつき財務相（左）と中谷真一財務副大臣＝２９日午後、財務省

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