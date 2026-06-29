少女の母親に禁錮７年６月＝人身取引罪、東京で性的サービス―タイ

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【バンコク時事】東京都文京区のマッサージ店で当時１２歳のタイ国籍の少女が違法に働かされていた事件で、タイ・バンコクの刑事裁判所は２９日、人身取引などの罪に問われた少女の母親に禁錮７年６月を言い渡した。母親は、売春を目的とした性的サービスを提供する店に少女を連れて行ったとして、タイ検察に起訴された。

刑事裁などによると、母親は昨年６月に少女と旅行名目で来日し、マッサージ店に少女を置き去りにした。同年９月、少女が東京出入国在留管理局に１人で助けを求め、事件が発覚した。

母親は過去、マッサージ師として１回の海外渡航につき１４～１９日間働き、約５万～８万バーツ（約２４万３０００円～３８万８０００円）を得ていたという。タイ警察は供述に基づき、母親が少女をマッサージ店で働かせることを店の元経営者と合意していたと明らかにした。

タイ人少女の母親の逮捕を発表する警察幹部ら＝２０２５年１２月、バンコク

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