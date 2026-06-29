ヨドバシ、池袋東口に大型商業施設＝西武百貨店を全面改装、３０日開業

Newsfrom Japan

ヨドバシホールディングス（ＨＤ、東京）は２９日、東京・池袋駅東口に３０日開業する大型商業施設「Ｙｏｄｏｂａｓｈｉ―Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ」を報道陣に公開した。百貨店大手そごう・西武（東京）の旗艦店だった西武池袋本店の建物を全面改装。ヨドバシの家電量販店と、縮小しリニューアルする西武が主力店舗となる。

スポーツ用品店、雑貨店、レストランなども加わり、幅広い世代が楽しめる施設を目指す。藤沢昭和ヨドバシＨＤ社長は「地元の皆さんに喜んでいただき、活性化の一助となれば」と述べた。

中核の「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」は地下１階から地上５階までを占め、売り場面積は約３万３０００平方メートルと家電量販店としては関東最大級。充実した品ぞろえに加え、ヘアアイロンを全品試せるコーナーや、３０００種類以上が並ぶカプセルトイ自販機などが目玉だ。

６階にはヨドバシＨＤ傘下の大手スポーツ用品店「石井スポーツ」、７階には試打室を備えたゴルフ専門店が出店する。８階のレストラン街には麻辣湯（マーラータン）店などが順次出店する。

ヨドバシホールディングスが３０日に開業する商業施設「Ｙｏｄｏｂａｓｈｉ―Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ」＝２９日午前、東京都豊島区

「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」のヘアアイロン売り場＝２９日午前、東京都豊島区

「Ｙｏｄｏｂａｓｈｉ―Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ」８階のレストラン街「ＬＩＮＫＳ ＤＩＮＩＮＧ」＝２９日午後、東京都豊島区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]