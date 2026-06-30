副首都・定数削減、与党が強行＝野党、審議拒否を継続―森衆院議長、与野党幹部と１日会談

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自民党と日本維新の会の与党は３０日、衆院特別委員会で「副首都」創設法案と衆院議員定数削減法案の審議を行った。野党は審議拒否を続けた。野党は高市早苗首相出席の衆参予算委員会の集中審議などを求めているが、与党は応じない姿勢。国会正常化の見通しは立っていない。

事態の打開に向け、森英介衆院議長は７月１日に与野党の幹事長らと会談し、国会審議の正常化を促す方向で調整に入った。複数の関係者が明かした。

「副首都」法案は３０日、地域活性化などに関する衆院特別委で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいは欠席した。丹羽秀樹委員長（自民）は理事会で７月１日も審議を行うことを職権で決めた。

衆院政治改革特別委では定数削減法案に関する２日目の審議を野党欠席のまま実施。与党は３０日中の採決を目指したが、見送った。美延映夫委員長（維新）も７月１日の審議日程を職権で決定した。

２法案はいずれも維新肝煎りの議員立法。与党の強行を受け、中道など野党５党の国対委員長は森氏と面会し、２法案の審議中断を要請した。皇室典範改正案の審議を念頭に、与党に「静謐（せいひつ）な環境」の回復を働き掛けるよう申し入れた。

森氏は自民、維新の国対委員長を呼び、野党の意向を伝えた。この後、維新の遠藤敬国対委員長は記者団に、定数削減法案などの衆院採決後に皇室典範改正案の審議に入るべきだとの認識を示した。

野党欠席の中、衆院定数削減法案に関する審議が行われた衆院政治改革特別委員会＝３０日、国会内

「副首都」創設法案が審議入りした衆院特別委員会＝３０日午前、国会内

会談に臨む自民党の磯崎仁彦参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長＝３０日午前、国会内

森英介衆院議長（中央右）に国会運営の正常化に関する申し入れを行う中道改革連合の重徳和彦国対委員長（右から３人目）ら＝３０日、国会内

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