７月食品値上げ、２５６６品目＝中東影響で包装資材高騰―帝国データ

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帝国データバンクは３０日、主要食品メーカー１９５社が７月に値上げを予定している飲食料品が２５６６品目になるとの調査結果を発表した。中東情勢の混乱に伴う原油・ナフサ高を受け、包装資材や原材料価格が上昇。即席麺など「加工食品」や「パン」を中心に価格が上がり、品目数は前年同月比２１．９％増加した。前年を上回るのは７カ月ぶり。

分野別では、「加工食品」が１０８４品目と最多で、「パン」が１０７８品目と続いた。東洋水産は「赤いきつねうどん（レギュラーサイズ）」など即席カップ麺の希望小売価格を４～１１％引き上げる。山崎製パンは「ロイヤルブレッド」など食パンの出荷価格を平均６．６％値上げする。

２０２６年通年の累計値上げ品目は、１１月までの判明分で１万４９０２品目に上り、５年連続で年間１万品目を超えた。帝国データは「１０月までが値上げのピークになる」とみており、「年間では２万台の到達も十分に考えられる」と指摘している。

スーパーの食品売り場で買い物する人＝５月２２日、東京都内（ＡＦＰ時事）

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