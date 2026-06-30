議員所得平均３００３万円＝２５年報告書、１０億円超が２人

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衆参両院は３０日、２０２５年分の国会議員の所得等報告書を公開した。議員１人当たりの平均所得は３００３万円で、前年から４９０万円増加。最多は自民党の中西健治衆院議員の１１億４０１５万円で、株式売却と配当による利益が総額の９割を占めた。１０億円を超えたのは、中西氏と自民の田村憲久元厚生労働相の２人だった。

公開対象となったのは、２５年の１年間を通じて在職した衆院議員２９３人と参院議員１７８人の計４７１人。公開は国会議員資産公開法に基づいて毎年行われている。

所得総額が１億円を超えたのは７人。中西、田村両氏を含む自民議員６人と、国民民主党の鈴木義弘衆院議員（１億１００２万円）だった。政党別平均を見ると、トップは３５１２万円で自民。２４３８万円の国民民主、２３５２万円の日本維新の会、２２６６万円の社民党などと続いた。

高市内閣の平均は２８６９万円。首位は８２５８万円の茂木敏充外相、２位が高市早苗首相で３６４１万円、３位が３４５０万円の林芳正総務相だった。最も少なかったのは赤間二郎国家公安委員長で２１４９万円。

衆参両院は、役員報酬などを受けた企業・団体名を記載した関連会社等報告書も公開。参院議員は新たに増えた資産を報告する資産等補充報告書を併せて提出した。

国会議事堂＝東京都千代田区

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