旧宮家養子「現実味乏しい」＝３歳で皇籍離脱、久邇朝宏さん

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旧１１宮家の一つの久邇宮家に生まれ、３歳で皇籍離脱した久邇朝宏さん（８１）が３０日までに取材に応じた。皇族数確保のため旧宮家の男系男子を養子に迎える案について「ひたすら一般人として生きてきた私からすれば現実味に乏しいし、国民の理解が得られるか疑問だ」と述べた。

１９４４年１０月、父・久邇宮朝融王、母・知子女王の三男として生まれた。８人きょうだいの末っ子で、４７年１０月に皇籍離脱。皇位継承順位は１８位だったが、「当時のことは何も覚えていない」と話す。昭和天皇の后・香淳皇后は叔母、上皇さまはいとこに当たる。

学習院初等科時代は西・東・中の３クラスのうち、西組に所属。東組に故三笠宮さまの長女・近衛※子さん（※ウカンムリに心、その下に用）（８２）がいた。大学まで学習院に通い、日立製作所で技術者として約４０年勤務。「特別扱いはされたくない」との思いから、学生時代も社会人時代も元皇族であることは極力話さなかった。兄邦昭さん（９７）は海軍兵学校に進み、著書に「皇族の男子だから、帝王学のようなことが学べるように配慮されていたのであろう」と書いたが、「私は兄と違って普通の教育を受けてきた」と振り返る。

皇室との関わりもあった。香淳皇后から中学入学のお祝いに、ワイヤで操作する「Ｕコン」のアルミ製模型飛行機をもらった。子どもの頃は１月３日に皇居へ招かれ、和服姿の昭和天皇と十二単（ひとえ）姿の香淳皇后にあいさつ。他の旧宮家の子どもたちと雑煮や「お花びら」と呼ばれたゴボウ入りの餅を食べた。

その後も皇族や旧宮家らの親睦団体「菊栄親睦会」などを通じて交流は続いたが、同会は２０１４年以降開催されておらず、他の旧宮家とのつながりも薄れた。

皇籍離脱から８０年近くたち、「皆それぞれ生きる道を見つけてきた」と語る。子どもは女性２人だが、５人の孫の中には男性もいる。「皇族として生きるには相当な覚悟がいる」と考えており、旧宮家からの養子を「強制があってはならず、本人の意思を尊重する制度にしてほしい」と話す。

６月１３日、同窓会組織の学習院初等科桜友会の総会を開催し、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまと面会した。「魅力ある女性になられた」と語り、「皇室が続くのなら、女性天皇でもよい」との考えを示した。

インタビューに答える久邇朝宏さん＝６月２２日、東京都中央区

インタビューに答える久邇朝宏さん＝６月２２日、東京都中央区

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