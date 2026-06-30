アフラック、４３８万人分情報流出＝不正アクセス、２３万人は口座情報も

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アフラック生命保険は３０日、契約者専用サイトなどのシステムが不正アクセスを受け、顧客約４３８万人の個人情報が流出したと発表した。流出した情報には氏名、住所、電話番号などが含まれる。このうち約２３万人については、保険料振替口座の情報が漏えいしたが、現時点では情報の不正利用は確認されていない。

同社によると６月２５日に、大量に情報が閲覧されてシステムの負荷が高まり、異常が分かった。調査の結果、不正アクセスがあったことが判明した。１５日から２５日までの間に複数回確認。安全性が確認されるまで関連システムは停止する。

金融庁や警察には報告済みで、調査を継続するとともにシステムの早期復旧に取り組む。同社は「多大なる迷惑と心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と陳謝。外部の専門機関と連携し、「速やかな原因究明および再発防止策を実施する」と説明した。

アフラック生命保険の看板

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