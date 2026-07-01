南米、対日ＥＰＡ交渉開始＝市場アクセスや投資拡大へ
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【サンパウロ時事】ブラジルやアルゼンチンなど南米諸国が加盟する「南米南部共同市場（メルコスル）」は６月３０日、パラグアイの首都アスンシオンで首脳会議を開き、日本との経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉開始を正式に発表した。実現すれば、人口約４億人、国内総生産（ＧＤＰ）が約７兆ドル（約１１３０兆円）規模の経済圏が誕生する。
高市早苗首相はブラジルのルラ大統領と６月１６日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）の会場フランス東部エビアンで首脳会談を行い、交渉開始で合意していた。
メルコスルは共同声明で「農産物や非農産物の市場アクセスや相互投資を拡大する」と強調した。日本国内では、自動車産業を中心に南米巨大市場への期待が高まる一方、農業関係者の間では安価な輸入品流入への懸念が浮上する。ブラジルやアルゼンチンは世界屈指の農畜産物輸出国。
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