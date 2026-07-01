経済安保、５分野で強化＝インド訪問、首脳会談へ―高市首相

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【ニューデリー時事】高市早苗首相は１日、インド訪問のため政府専用機で羽田空港を出発した。モディ首相との会談で経済安全保障を巡る連携を確認。半導体や重要鉱物など五つの分野に関してサプライチェーン（供給網）の強化で一致し、共同宣言に盛り込む方向だ。経済的威圧を強める中国を念頭に置く。

高市氏は出発に先立ち、首相官邸で記者団の取材に応じ、「国際情勢が不透明さを増す中、基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性は高まっている」と指摘。首脳会談では(1)戦略的協力関係の深化(2)経済安保協力の推進(3)投資やイノベーション連携―の分野で具体的な協力を進める考えを示した。

１日夜（日本時間同）に首都ニューデリーに到着。２日に少人数会合と拡大会合の２本立てで首脳会談を行い、終了後に共同記者発表に臨む。

インドへの出発を前に記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１日午後、首相官邸

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