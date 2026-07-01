防衛装備協力の推進期待＝武器輸出解禁「歓迎」―印国防研究所トップ

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【ニューデリー時事】インド国防省が設立したマノハール・パリカル国防研究所の所長で、２０１５～１８年に駐日大使を務めたスジャン・チノイ氏がインタビューに応じた。日本の武器輸出解禁を歓迎。艦艇などの共同生産や、ニューデリーで２日開かれる日印首脳会談での防衛装備協力推進に期待を寄せた。主なやりとりは次の通り。

―日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則容認した。

大いに歓迎したい。日本の安全保障や防衛に役立つ。高市早苗首相のリーダーシップの下、日本は海上自衛隊「あぶくま型」護衛艦の退役後の供与をフィリピンに提案した。オーストラリアには「もがみ型」護衛艦（能力向上型）を輸出する。日本はもがみ型輸出に関し、インドとも接触しているのではないか。

日本は信頼できる他国へ軍事産業拠点を分散させる必要がある。国土の狭い国が最先端の拠点を国内だけにとどめれば危険にさらされる。戦争が起きたら容易に攻撃目標にされるからだ。その点、インドは最適なパートナー。インドで艦艇や兵器を製造し、日本で活用することもできる。一種の保険でありリスク低減につながる。

―日本は「平和国家」を自任している。政策転換にインド国内で戸惑いはあるか。

全くない。むしろ国民は好意的に受け止め、「もうそうすべき時だ」と考えている。平和を愛する国という日本の本質は変わらない。しかしそれは、手足を縛られたような状態で他国からいじめられる可能性を受け入れることではない。

中国は圧力を強め、さまざまな演習を行い尖閣諸島周辺に侵入してくるかもしれない。日本が能動的な防衛政策を取れば二の足を踏むはずだ。日本はあまりにも長く米国に防衛・安保を依存し過ぎた。他国はその状況につけ込んでいる。これまで日本は正常な状態ではなかった。今、正常になりつつある。

―インドは幅広い国々と防衛装備協力体制を築いている。日本から輸出した兵器が他国に流出する恐れはないか。

そのような懸念や不安に何ら根拠はない。インドは世界有数の軍事装備品購入国。フランス製や米国製、ロシア製といった装備を運用してきたが、それらを他国に渡したことはない。

インタビューに応じるインドのマノハール・パリカル国防研究所所長で元駐日大使のスジャン・チノイ氏＝６月２９日、ニューデリー

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