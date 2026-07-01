ＪＲ東、モバイルＳｕｉｃａで一時障害＝チャージしにくく、パスモでも

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ＪＲ東日本は１日、スマートフォンのＩＣ乗車券アプリ「モバイルＳｕｉｃａ（スイカ）」で一時、チャージがしにくいなどの障害が発生したと発表した。同日午前８時ごろ発生し、午後５時３４分ごろに復旧した。再開に伴うアクセス集中のため、つながりにくい場合があるとしている。

ＪＲ東によると、外部システムとの接続を担うサーバーの不具合で、アプリ全体がつながりにくい状況になった。アプリへのチャージがしにくい、ログインしにくいといった障害が相次ぎ、駅やコンビニでの現金チャージなどを呼び掛けていた。

同社は「再発防止に取り組み、安心安全なサービス提供に努める」とコメントした。６月３０日にもアップル端末を中心に同様の障害が発生していたが、この原因はアップル側にあるという。

一方、パスモ（東京）のＩＣ乗車券アプリ「モバイルＰＡＳＭＯ（パスモ）」でも６月３０日と７月１日にチャージしにくいといった障害が発生したが、いずれも同日中に復旧した。

障害が発生したＪＲ東日本のアプリ「モバイルＳｕｉｃａ」の端末画面＝１日、東京

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