シエラレオネ拠点に特殊詐欺か＝男女９人を逮捕―兵庫県警

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西アフリカ・シエラレオネを拠点とした特殊詐欺事件に関わったとして、兵庫県警は１日、詐欺容疑で、販売業北岡博文容疑者（６１）＝横浜市中区曙町＝ら男女９人を逮捕した。いずれもかけ子役とみられ、県警は他に指示役やリクルーターがいるとみて捜査を進める。

東南アジアでは近年、日本にいる人を狙った特殊詐欺拠点の摘発が相次いでいるが、シエラレオネを拠点としたグループの摘発は異例という。捜査関係者は「警察の捜査が及びにくいと考えたのでは」と話している。

逮捕されたのは５０～７９歳の男女９人。うち北岡容疑者ら４人は、かけ子の仕事を紹介した職業安定法違反容疑で６月までに逮捕されていた。

９人の逮捕容疑は２０２５年６月、大阪地検の職員を装って札幌市の５０代女性に「口座が特殊詐欺に使われている。お金を調べさせてほしい」とうその電話をかけるなどし、グループが指定した口座に計５５００万円を振り込ませ、詐取した疑い。

兵庫県警本部＝神戸市中央区

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