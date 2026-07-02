日印首脳、戦略的協力を深化＝中国念頭に「深刻な懸念」

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【ニューデリー時事】インドを訪問中の高市早苗首相は２日午前（日本時間同日午後）、首都ニューデリーでモディ首相と会談した。両首脳は「自由で開かれたインド太平洋」構想など両国が掲げる目標の実現に向け、戦略的な協力関係を深めていくことで合意。中国を念頭に経済的威圧に「深刻な懸念」を示した共同声明を発表した。

高市氏は会談後の共同記者発表で「日印関係を新たな高みに引き上げていく」と強調。モディ氏は「共有する野心である世界の進歩を遂げよう」と呼び掛けた。両首脳は２兆円規模の投資を含む約１２０件の日印企業間の協力文書も公表した。

両首脳は会談で、戦略的な協力関係深化に向け、防衛装備品を巡る協力を推進していくことを確認。年内に外務・防衛担当閣僚会合（２プラス２）を開催することを申し合わせた。

重要物資のサプライチェーン（供給網）強化などに向けた協力でも一致し、「経済安全保障協力に関する日印共同宣言」を発表。インドの石油備蓄システム強化に向けた２国間対話を発足させ、日本はインドの国際エネルギー機関（ＩＥＡ）参加を後押しするとした。牛ふんなどからエネルギーを得るバイオガスプラント１０００基の整備にも貢献する。

両首脳は大規模言語モデル（ＬＬＭ）の共同研究開発など人工知能（ＡＩ）分野の協力も申し合わせ、「ＡＩ分野における協力に関する共同声明」も打ち出した。

共同記者発表に臨むインドのモディ首相（右）と高市早苗首相＝２日、ニューデリー（ＡＦＰ時事）

会談を前にインドのモディ首相（右）と握手する高市早苗首相＝２日、ニューデリー（ＡＦＰ時事）

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