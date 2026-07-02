日系６社の米新車販売、横ばい＝燃料高で手頃感重視―上期

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】日本の自動車メーカー６社が１日発表した２０２６年１～６月期の米新車販売台数は、合計で前年比０．０３％減の３０４万９３０５台と、ほぼ横ばいだった。中東情勢の混乱に伴う燃料高やインフレを背景に比較的手頃な価格帯やハイブリッド車（ＨＶ）が好調だったが、米政府による購入支援策終了の影響で電気自動車（ＥＶ）には逆風が吹いた。

トヨタ自動車は０．５％増の１２４万３３９１台。主力乗用車の「カムリ」が１５．３％増の約１８万台、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「４ランナー」は２．４倍の約７万台と躍進。ＳＵＶ「ＲＡＶ４」は新型モデルへの生産体制切り替えの影響で３５．７％減となった。

ホンダは２．４％増の７５万６９２０台で、ホンダブランドのＨＶ販売が上期で過去最高となった。乗用車「アコード」が３割増の約９万台に伸びた一方、ＥＶのＳＵＶ「プロローグ」は約５割減だった。日産自動車は０．３％増の４８万９８０９台で、ＳＵＶ「ローグ」やピックアップトラック「フロンティア」が好調だった。

ＳＵＢＡＲＵは４．５％減の３０万７３４０台、マツダは４．０％減の２０万１８３４台、三菱自動車は７．０％減の５万００１１台だった。米市場首位の米ゼネラル・モーターズは６．８％減の１３４万１３２５台だった。

米ニューヨーク国際自動車ショーで、報道陣向けに先行公開されたトヨタ車＝４月１日、ニューヨーク（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]