羽田１．９億円襲撃にも関与か＝「標的」間違える？―直前の窃盗未遂容疑で４人逮捕・警視庁

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羽田空港（東京都大田区）の立体駐車場で現金計約１億９０００万円を運んでいた４人グループが襲われた事件に絡み、警視庁暴力団対策課は２日までに、約２分前に発生した別の窃盗未遂容疑で、リーダー格とみられる住所職業不詳、小山義翔容疑者（２０）ら１６～２２歳の４人を逮捕した。認否を明らかにしていない。

いずれも同じ立体駐車場３階で発生しており、同課は４人グループを狙っていた小山容疑者らが「標的」を間違えて無関係の男性を襲った疑いがあるとみて、経緯を調べる。

他に逮捕されたのは、いずれも職業不詳の菅森陽月（２２）＝東京都町田市薬師台、栗原大雅（２０）＝同市森野＝両容疑者と少年（１６）。

逮捕容疑は１月３０日未明、２０代男性が持っていたパソコンなどが入ったボストンバッグ二つを盗もうとした疑い。

同課などによると、その直後に４人グループが襲われたが、何も取られなかった。４人のうち２人は、襲撃された後に香港へ渡航し、現地で現金約５１００万円を奪われた。うち１人は地元警察に別の男らと逮捕され、その後起訴された。

羽田の事件の約２時間半前には、台東区東上野の路上で現金約４億２０００万円が入ったスーツケースが盗まれる事件が発生。指示役とみられる特定抗争指定暴力団山口組系組幹部の狩野仁琉被告（２１）らが逮捕、起訴された。

羽田と台東区の事件の被害者は、金の取引などで得た現金を香港に運ぶ途中だったといい、同課が両事件の関連についても調べている。

警視庁北沢署に入る小山義翔容疑者＝１日、東京都世田谷区

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