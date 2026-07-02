「赤ちゃんポスト」、初年度２０人＝内密出産は７人―東京・賛育会病院

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親が育てられない乳児を匿名で預かる「赤ちゃんポスト」を設置する賛育会病院（東京都墨田区）は２日、昨年３月末の運用開始から１年で計２０人が預けられたと明らかにした。一部の病院関係者だけに母親が身元を明かす「内密出産」で生まれたのは７人だった。

同病院は国内２カ所目となる赤ちゃんポストの運用を昨年３月３１日から開始。病院や都によると、２０人のうち１９人が出生後２４時間以内の新生児で、１５人は酸素吸入などの医療行為が必要な状態だった。

判明した事例では、母親は１０代３人、２０代１２人などで、自宅での出産が１６人。生活困窮を訴える母親が多く「パートナーとの音信が途絶え、１人で養育できない」との声もあった。

内密出産を望んで受診した妊婦は２０人おり、院内での検討などを経て実際に対応したのは７人。うち２人は出産後に自ら養育する意思を示したという。

記者会見した賀藤均院長（６９）は「女性が孤独の中で悩んでいる状況がある」と強調。自宅出産は「リスクが高く、将来はなくなるよう社会が変わらないといけない」として、内密出産の制度化などを求めた。

記者会見する賛育会病院の賀藤均院長（左）ら＝２日午前、東京都庁

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