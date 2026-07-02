個人株主が過去最多＝株高で保有額３割増―２５年度

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東証は２日、国内４取引所に上場する３９７５社の個人株主数が２０２５年度に延べ９１９８万人と、過去最多を更新したと発表した。企業による株式分割が進んだことなどから、前年度比１０．０％増加した。株価の上昇で保有金額も３割増え、過去最高を記録した。

個人株主の増加は１２年連続。１株を５株に分割した日本製鉄や伊藤忠商事など、株式分割による増加が２６３万人を占めた。

全体の株式保有額も２８．０％増の１２１３兆円と、過去最高だった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前年度末比３１％超上昇するなど、株価が大幅に上昇したことが主な要因。このうち、個人の保有額は２８．３％増の２１０兆円。新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の普及も追い風に、投資信託は３５．４％増の１３７兆円に達した。

外国法人等は３７．１％増の４２０兆円で、保有比率３４．７％とともに過去最高を記録した。

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