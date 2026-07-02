犠牲邦人の貢献「消せない」＝テロ対応のハシナ・バングラ前首相
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【ニューデリー時事】バングラデシュのハシナ前首相が、首都ダッカでのテロ事件から１０年たったのを受けて時事通信にコメントを寄せた。命を落とした日本人７人が首都のインフラ整備に尽力したことを称賛し、「テロリストは彼らの命を絶ったが、その貢献まで消せはしなかった」と強調した。
当時首相として事件の対応に当たったハシナ氏は、テロが起きた２０１６年７月１日は「決して忘れられない日」と表現。「日本と悲しみを共有している」と改めて哀悼の意を表した。
７人は円借款で整備された同国初の都市型鉄道「ダッカメトロ」事業に携わった。ハシナ氏はこの鉄道が２２年１２月に一部区間で開通したことについて「バングラデシュの発展や自信、前進のシンボルで、（両国の）友好関係の最も輝かしい象徴でもある」と誇った。
ハシナ氏は２４年の反政府デモで辞任。現在逃亡先のインドで事実上の亡命生活を送っている。昨年にはデモ参加者の殺害に関与したと母国で認定され、死刑判決を受けた。
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