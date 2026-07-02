夏ボーナス、過去最高の１００万円＝大企業、業績堅調で初の大台―経団連第１回集計

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経団連が２日発表した大手企業の２０２６年夏のボーナス妥結状況（第１回集計）によると、加重平均額は前年比１．８８％増の１００万８７０６円となり、比較可能な１９８１年以降の最高額を更新した。夏のボーナス額が１００万円を超えるのは初めて。各社の業績が堅調だったことに加え、算定の基礎となる基本給の上昇も影響した。

第１回集計の対象は１９業種１１２社で、この時点で夏のボーナスが前年を上回るのは５年連続。経団連は「賃上げの力強いモメンタム（勢い）の継続が確認できた」と分析している。

業種別では、製造業（９９社）が１．６３％増の１０６万４３４円、非製造業（１３社）は４．０１％増の８６万４７１２円だった。

全１９業種中、１４業種がプラス。データセンター向けの需要が業績を押し上げている非鉄・金属が１８．０１％増の１１２万５１３１円と大幅に上昇した。食品は１０．３３％増、造船も９．６４％増と高い伸びを記録した。

一方、マイナスは５業種。自動車は一部企業の落ち込みが響き８．９７％減の９９万７１５５円と振るわなかったほか、鉄鋼が３．８１％減、百貨店などの商業も２．７５％減だった。

ボーナス＝イメージ

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