夏休みの海外旅行者８．８％減＝燃油高・円安が逆風―ＪＴＢ調査

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ＪＴＢが２日発表した夏休み（７月１５日～８月３１日）の旅行動向調査によると、海外旅行者数は前年比８．８％減の２１７万人となる見通しだ。航空会社が国際線の航空運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を大幅に引き上げたことや円安が響く。総旅行者数は４．６％減の７１１７万人と、６年ぶりのマイナスを見込む。

渡航先は航空券代が比較的安い近場の韓国や台湾が増え、アジアが全体の約８割を占める。一方、燃油サーチャージが６万円を超える場合もある米国やオーストラリアは減少する見通しだ。１人当たりの平均旅行費用は６．３％増の３２万３０００円と推計した。

国内旅行も節約志向の高まりで４．４％減の６９００万人になると予測。平均費用は３．２％増の４万８５００円。

全国１５～７９歳の男女１万人を対象に事前調査を行い、「夏休みに旅行に行く」「たぶん行く」と回答した２０６０人に本調査を実施した。調査期間は６月８～１１日。

混雑する東京・羽田空港第２ターミナルの出発ロビー（資料写真）

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