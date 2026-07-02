Ｎ党立花党首ら書類送検＝都知事選で名誉毀損容疑―警視庁

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２０２４年７月の東京都知事選のポスターで「みんなでつくる党」の大津綾香党首の名誉を傷つけたとして、警視庁が名誉毀損（きそん）容疑で、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首、立花孝志被告（５８）＝元兵庫県議への名誉毀損罪で起訴＝を書類送検したことが２日、分かった。６月２９日付。

捜査関係者などによると、ほかに広島県の４０代男も同容疑で、浜田聡・元Ｎ党参院議員（４９）が同教唆容疑で書類送検された。男はポスターのＱＲコードから閲覧できる中傷動画を作成したといい、同庁は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。立花被告と浜田元議員は、検察に判断を委ねる「相当処分」とした。

都内で記者会見した大津党首らによると、２４年９月に同庁麹町署に刑事告訴していた。

大津党首は「（告訴は）自分一人のためではなく、今後の被害を防ぐためだ。検察も厳正に対処してほしい」と述べた。

立花孝志被告（右）と大津綾香氏＝２０２３年３月

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