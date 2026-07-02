【動画】ディズニーランド、夏のイベント公開＝初開催のドローンショーお披露目

Newsfrom Japan

東京ディズニーランド（ＴＤＬ、千葉県浦安市）は１日、夏の特別イベント「サマー・クールオフ ａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｉｓｎｅｙ Ｒｅｓｏｒｔ」を報道関係者に公開した。来園者が涼を楽しめるエンターテインメントや限定メニューなどを数多く用意。夜のショーでは、ＴＤＬ初となるドローンを使った演出を披露した。会期は２日から９月１４日まで。

今年も、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥによるイベントテーマソングが、散水しながら園内を巡るパレード「ベイマックスのミッション・クールダウン」を彩る。「ガジェットのゴーコースター」「スプラッシュ・マウンテン」「トゥーンタウン」は”びしょ濡れ”仕様となり、水しぶきが浴びれる仕掛けを加えた。

会期最終日で終演を迎えるショー「Ｒｅａｃｈ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ」は、公演時間を５分間延長。新たなストーリーが追加され、編隊飛行するドローンが、夜空を舞台に没入感あふれる光のパフォーマンスを披露した。【時事通信社】

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.