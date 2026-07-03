犠牲者２８人に祈り＝熱海土石流５年で追悼式―静岡

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２８人が犠牲となった静岡県熱海市の土石流災害から５年となる３日、被災地域の伊豆山地区で市主催の追悼式が開かれた。遺族らが参列し、犠牲者の冥福を祈った。

式典は午前９時から復旧復興事業の一環として３月に完成した「伊豆山コミュニティ防災センター」で行われ、鈴木康友知事と斉藤栄市長も出席。２８人の名前が読み上げられた後、参列者が黙とうし献花した。斉藤市長は式辞で「記憶と教訓を決して風化させてはならない。次の世代に確実に伝えることは今を生きる私たちの責務だ」と述べた。

娘＝当時（４４）＝を亡くした小磯洋子さん（７６）は「行政は人命と財産を守る必要があったのにできていなかった。事件であり、人災であり、行政は『災害』と言って逃げないでほしい」と訴えた。

発生の第一報が入った午前１０時２８分には一斉にサイレンが鳴らされ、遺族らは自宅のあった場所などに移り黙とうした。

土石流は２０２１年７月３日に発生。大雨の影響で、盛り土が造成された逢初川最上流部を起点に推定約５万５５００立方メートルの土砂が崩落し、港まで流れ下った。住宅など１３６棟が巻き込まれ、災害関連死１人を含む２８人が死亡。最大５８２人が避難を余儀なくされ、現在も１２世帯２５人が避難生活を続けている。

自宅があった場所で、手を合わせて祈る土石流災害の遺族＝３日、静岡県熱海市

土石流災害から５年となり、追悼式で献花する遺族の小磯洋子さん＝３日、静岡県熱海市

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