訪日前から日本語学習＝在留外国人適応へ報告書―法務省

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法務省は３日、在留外国人の円滑な社会適応を促進するため導入を目指す「日本語・生活学習プログラム」について、プロジェクトチーム（ＰＴ）がまとめた報告書を発表した。情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、訪日前から学習機会を提供。入国後も学べる環境を整備し、在留審査に受講状況を反映することを検討事項として盛り込んだ。

政府は１月に決定した外国人政策の基本方針「総合的対応策」に、プログラム創設を明記。福山守法務政務官を長とするＰＴで議論してきた。

報告書は、プログラム提供と地方自治体の負担軽減、受け入れ機関による学習支援の充実を「国の責任」と位置付けた。入国前と入国後に、基礎的な日本語と行政手続き、生活上のルールを学んでもらうことを想定。地域特性などに関する対面講習の実施を自治体に促すことなどを検討のポイントとして挙げた。

中長期の在留者を幅広く対象とし、家族への学習機会の提供、ライフステージに応じた学習内容の選択なども盛り込んだ。自民党は２０２８年度からの試行を求めており、政府は報告書を踏まえて具体的な設計を加速させる方針だ。

法務省＝東京都千代田区

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