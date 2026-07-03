茂木外相・小泉防衛相、ＮＡＴＯ会議出席＝６日からトルコ訪問、高市首相は欠席
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茂木敏充外相と小泉進次郎防衛相は６～９日の日程でトルコの首都アンカラを訪れ、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議の関連行事に出席する。政府が３日の参院議院運営委員会理事会に報告し、了承された。
政府は当初、高市早苗首相が出席する方向で調整したものの、国会対応などを理由に見送った。日本の首相の欠席は昨年の石破茂氏に続き２年連続。茂木氏が代わりに出席する。
茂木、小泉両氏はＮＡＴＯ側との一連の会合でウクライナ情勢やイラン情勢について意見を交わす。「欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は密接不可分だ」との認識を共有し、対中国での連携も図りたい考えだ。
小泉氏は３日の記者会見で、ＮＡＴＯと協力関係にある日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの枠組み「ＩＰ４」の一員として招待を受けたと説明。「ＮＡＴＯとの強い結束を確認したい」と述べた。
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