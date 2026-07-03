那須２遺体、２被告に懲役３０年＝実行役仲介「主体的に関与」―飲食店経営の夫妻殺害・東京地裁

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栃木県那須町で２０２４年、東京・上野で飲食店を経営していた夫妻の遺体が見つかった事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた佐々木光（３０）、平山綾拳（２７）両被告の裁判員裁判の判決が３日、東京地裁であった。中川正隆裁判長はいずれも懲役３０年（求刑無期懲役）を言い渡した。

事件では、夫妻の長女宝島真奈美（３３）、内縁の夫関根誠端（３４）両被告ら計７人が起訴され、判決は初めて。２人は関根被告の指示を実行役に伝える仲介役として起訴された。

中川裁判長は「夫妻と関係性がなかったのに、犯行の実現に必要な役割を主体的に果たしており、責任は重い」と指摘。その上で、発案者や首謀者ではないとして、有期刑の上限とした。

弁護側はいずれも起訴内容を認め、懲役２０年が相当と主張。平山被告は「指示に従ったもので、ほう助犯にとどまる」と訴えていたが、中川裁判長は「報酬の分配や遺棄場所を決め、最も多い報酬を得た」として退けた。

判決によると、佐々木、平山両被告は２４年４月、共犯者らと共謀し、東京都品川区の空き家で宝島龍太郎さん＝当時（５５）＝と妻幸子さん＝同（５６）＝の首を絞め殺害。遺体を那須町まで運び、火を付けて損壊した。

２人の遺体が遺棄された栃木県那須町の現場近くの林道＝２０２４年４月２６日

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