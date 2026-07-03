公的年金、運用益４１兆円＝歴代２位、株高・円安が押し上げ―２５年度

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公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は３日、２０２５年度の運用収益額が４１兆３９９５億円だったと発表した。国内外の歴史的な株高や円安が収益を押し上げ、２３年度（４５兆４１５３億円）に次ぐ過去２番目の大きさとなった。黒字は６年連続。

収益率は１６．４７％。２５年度末時点の運用資産額は２９３兆６４３７億円だった。運用を始めた０１年度からの累積収益額は１９６兆９３０６億円に上る。

保有資産別の損益は、国内株式が２０兆４５５６億円、外国株式が１６兆６２４０億円、外国債券が８兆４０６億円の黒字だった。半導体や人工知能（ＡＩ）分野を中心に株価が大きく上昇したことが寄与した。円安の進行で、外国資産の円換算額が膨らんだことも影響した。

一方、国内債券は３兆７２０７億円の赤字。日銀による利上げを受けて国債利回りが上昇（債券価格は下落）したことが響いた。

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）のロゴ＝３日午後、東京都港区

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