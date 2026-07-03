２６年春闘、賃上げ５．０１％＝３年連続５％超、高水準維持―連合最終集計

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連合が３日発表した２０２６年春闘の最終集計結果によると、基本給を底上げするベースアップ（ベア）に定期昇給を合わせた賃上げ率の加重平均は５．０１％（月額１万６４００円）だった。前年の５．２５％を０．２４ポイント下回ったが、連合が掲げた「５％以上」の目標を達成した。５％超えは３年連続で、高水準の賃上げ率を維持した。

組合員３００人未満の中小組合では４．６９％（月額１万２８６６円）と、前年より０．０４ポイント増。雇用の７割を占める中小でも、人手不足を背景に、交通運輸や商業流通を中心に賃上げの動きが広がった。

ただ、連合は今春闘での中小の賃上げ目標を「６％以上」としており、目標には大きく及ばなかった。大企業との賃金格差の是正は今後も大きな課題となる。

記者会見した仁平章副事務局長は、全体で３年連続の５％超えを「賃上げが当たり前の社会に向け、さらに前進する結果だった」と評価。中小の結果については「価格転嫁の有無で賃上げの差が出ている。依然として苦戦しているところもある」と指摘した。

２６年春闘では、５５６４組合が賃上げを要求。妥結した５１６２組合の５７．７％がベアを獲得した。業種別の賃上げ率は、製造業が５．２４％、情報・出版が５．８５％で、前年に続き５％台を維持。商業流通は４．６０％、交通運輸は４．１３％、サービス・ホテルは４．０４％だった。

記者会見する連合の仁平章副事務局長＝３日午後、東京都千代田区

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