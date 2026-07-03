世界遺産の広場で阿波おどり＝日本との国交１６０周年祝う―ベルギー

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【ブリュッセル時事】ベルギーの首都ブリュッセル中心部にある世界遺産の広場、グランプラスで１日、同国の伝統行事「オメガング」が開かれた。日本とベルギーの国交樹立１６０周年を記念し、今年は日本が「名誉国」として参加。本番に先立ち、プロのダンサーらによる阿波おどりのパフォーマンスが披露された。

軽快な鳴り物に合わせ、ダンサーらが華麗な踊りを披露すると、観客から大きな拍手が起こった。オメガングは３日にも開かれ、ブリュッセルの日本人学校の生徒らがソーラン節を踊る予定。

オメガングはオランダ語で「練り歩く」を意味し、１４世紀半ばにブリュッセルのノートルダム・デュ・サブロン教会が聖母マリア像を迎えた際の行列が起源とされる。現在は神聖ローマ皇帝カール５世の１５４９年の入城行列を再現し、中世の衣装をまとった騎馬隊や旗手、音楽隊が行進する夏の風物詩となっている。

１日、ベルギーの首都ブリュッセル中心部にある世界遺産の広場「グランプラス」で、阿波おどりのパフォーマンスを披露するダンサーら

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