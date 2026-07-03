トクリュウ「案件屋」か＝窃盗容疑で男逮捕―指示役と情報共有・警視庁

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東京都立川市の住宅から現金などを盗んだとして、警視庁捜査３課は３日までに、住居侵入と窃盗の疑いで、職業不詳石倉颯杜容疑者（２６）＝前橋市城東町＝を逮捕した。認否を明らかにしていない。

同課によると、石倉容疑者は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の中で、金品がある住宅などの情報を基に、事件の計画や報酬の分配などを決める「案件屋」とみられ、逮捕が明らかになるのは初めてという。案件はＳＮＳで指示役に共有され、実行役が強盗事件などを起こしているとみられる。

逮捕容疑は昨年１２月４日午後９時１０～２０分ごろ、指示役や実行役と共謀し、立川市の２０代男性宅に侵入。現金約９３０万円と、計約５００万円相当のバッグや財布などを盗んだ疑い。

石倉容疑者は事件前、実行役らに「案件つぶれるだろ。行け」などと指示。事件後、高速道路のサービスエリアで報酬の現金約４００万円とバッグ一つを受け取っていた。報酬の一部がさらに別の人物に流れた疑いがあるという。

石倉容疑者は昨年１１月ごろ、指示役の妹尾誠被告（３９）＝起訴＝とＳＮＳを通じて知り合い、情報を共有。同容疑者は「金庫とか金塊を狙うのが多い」「今回成功すればさらに大きな案件がある」と送り、同被告からは「週に１～２回、タタキ（強盗）やルパン（窃盗）案件をやっている」「２部隊持っている」といったやりとりがあった。

警視庁本部＝東京都千代田区

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