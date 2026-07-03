新規事業、売上高３０００億円に＝３０年度、８割はＡＩサーバー―シャープ社長

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シャープの河村哲治社長は３日、時事通信などのインタビューに応じ、親会社の台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業と連携して立ち上げに取り組む新規事業について、２０３０年度に売上高２０００億～３０００億円を目指す考えを明らかにした。中でも人工知能（ＡＩ）インフラを成長の柱と見ており、「（事業の売上高の）８割強をＡＩサーバーが占める」見込みという。

新規事業ではこのほか、小型アンテナなどの衛星通信機器にも注力する方針を表明。河村氏は「（鴻海グループの中で）シャープが唯一、世界中に知られているブランドを持っている」と強調し、自社の顧客接点と鴻海のスピード力を掛け合わせ、事業展開を加速させる考えを示した。

２７年度の参入を計画する電気自動車（ＥＶ）事業については、市場の停滞は認めつつも、内装に焦点を当てた高付加価値商品として差別化し、発売を目指す意向を示した。現在は「（車両の）メンテナンスを提供できる事業者とも並行して話をしている」という。

時事通信などのインタビューに答えるシャープの河村哲治社長＝３日午後、大阪市中央区

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