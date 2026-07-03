昨年度税収８４兆２２２６億円＝６年連続で過去最高―財務省

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財務省が３日発表した２０２５年度の国の一般会計決算概要によると、税収は前年度比１２．０％増の８４兆２２２６億円と、６年連続で過去最高を更新した。前年度の７５兆２３２１億円を約９兆円上回り、増加幅も過去最大。賃金や企業収益の増加、物価高で消費額が膨らんだことなどが税収を押し上げた。

税収の大半を占める基幹３税のうち、所得税は１９．１％増の２５兆２５６５億円だった。２４年度に実施した定額減税がなくなったことに加え、賃上げに伴って給与所得が増加した。金利上昇や株高を背景に金融所得関連の税収も増えた。

消費税は４．０％増の２６兆２７８億円と過去最高を更新した。法人税も２１．４％増の２１兆７４５０億円と、過去最高。金利上昇に伴う利ざや拡大で金融機関の業績が好調だったほか、人工知能（ＡＩ）関連の需要拡大などを追い風に企業収益は堅調だった。

税外収入は日銀納付金の上振れにより、２５年度補正後予算額を９８８０億円上回った。歳出面は、予算の使い残しを示す不用額が２兆９９３億円の見通し。政府は税外収入の上振れ分と不用額を踏まえ、国債発行額を３兆円圧縮した。

歳入から歳出を差し引いた決算剰余金は２兆６０８８億円と、過去３番目の高水準だった。財政法の規定により、剰余金の半分以上は国債の償還に充て、残りは防衛力強化の財源として活用する。

財務省＝東京都千代田区

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