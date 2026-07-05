グジェレフ瞭舞さん１位＝渡部さん２位、永井さん３位―モスクワ国際バレエ

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世界有数のバレエコンクール、モスクワ国際バレエコンクールの最終選考が４日、モスクワのボリショイ劇場で行われ、男性シニア部門のソロで、日本国籍のグジェレフ瞭舞さん（２０）＝東京都三鷹市出身＝が１位の金賞を獲得した。また男性ジュニア部門のソロでは渡部出日寿さん（１８）＝同市出身＝が２位の銀賞、女性ジュニア部門のソロでは永井咲良さん（１６）＝名古屋市出身＝が３位の銅賞に入った。

瞭舞さんはベラルーシ人の父と日本人の母を持つ。２０２２年の前回大会では男性ジュニア部門のデュエットで銀賞。今回は金賞に輝き、「レベルアップしたのでうれしい」と喜びを語った。

幼少期からバレエに触れて育ち、１２歳からのベラルーシ留学を機に本格的にバレエの道に進んだ。２５年９月にはロシア・サンクトペテルブルクの名門マリインスキー劇場バレエ団に入団し、第一線で活躍している。

渡部さんも父がベラルーシ出身で、瞭舞さんとは幼なじみ。銀賞という結果に「悔しい気持ちが強い」と打ち明けた。銅賞の永井さんは「まさか選ばれるとは」と驚いた様子。「こつこつ練習してきたことが認められた」と話し、「大会に応募して良かった」と笑顔を見せた。

モスクワ国際バレエコンクールの最終選考に臨むグジェレフ瞭舞さん＝４日、モスクワ

モスクワ国際バレエコンクールの最終選考に臨む渡部出日寿さん＝４日、モスクワ

モスクワ国際バレエコンクールの最終選考に臨む永井咲良さん＝４日、モスクワ

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