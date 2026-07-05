熊本豪雨６年で追悼式＝「記憶と教訓忘れず」遺族ら祈り―人吉市

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熊本県で２０２０年、災害関連死を含め６７人が死亡、２人が行方不明となった豪雨災害から４日で６年となり、同県人吉市で５日、市主催の追悼式が開かれた。遺族や金子恭之国土交通相、木村敬知事らが出席し、犠牲者の冥福を祈った。

市民代表の高校生城本優星さん（１７）は「豪雨災害を実際に経験した世代として、記憶と教訓を決して忘れてはならない」とした上で、「同じ悲しみを繰り返さない社会を実現するために、自分に何ができるのかを考え、行動し続けることが大切」と語った。松岡隼人市長は「今後も皆さまに寄り添う支援を全力で継続していく」と述べた。

式典には遺族ら４８人が参列。豪雨で両親を亡くした西村直美さん（５７）＝北九州市＝は「（両親に）子どもたちも孫たちもしっかり前を向いていると伝えた」と述べ、言葉を詰まらせた。

豪雨災害で、人吉市では関連死を含め２１人が犠牲となった。県によると、６月末時点で１６人が仮設住宅などに入居し、再建支援を受けている。

熊本豪雨から６年がたち、犠牲者追悼式で献花する遺族ら＝５日午前、熊本県人吉市

熊本豪雨から６年がたち、式典で追悼の言葉を読み上げる城本優星さん＝５日午前、熊本県人吉市

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