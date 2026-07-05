はやぶさ２、小惑星の通過観測成功＝弾丸５倍の超高速で―「地球防衛」にも貢献

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小惑星探査機「はやぶさ２」は５日午後（日本時間）、地球から約１億キロ離れた小惑星「トリフネ」の至近距離を高速で飛行しながら通過観測（フライバイ）を行った。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によるとフライバイは成功し、探査機の状態は正常という。

計画では、はやぶさ２は午後６時半（同）ごろ、トリフネの中心から約８００メートルを通過し表面の写真撮影のほか、赤外線カメラや分光計などによる観測を試みた。実際の距離や撮影の成否などを確認し、６日午後に記者会見する。

相模原市にあるＪＡＸＡ管制室では５日、運用チームメンバーがはやぶさ２から約５分遅れで送られてくるデータを注視。成功が確認されると、拍手したり、肩を抱き合ったりして喜んだ。

２０１４年に打ち上げられたはやぶさ２は、小惑星「りゅうぐう」で砂などを採取し、２０年１２月に試料を納めたカプセルを地球に投下。その後、３１年７月に新たな探査先の小惑星「１９９８ ＫＹ２６」への到着を目指す「拡張ミッション」を継続している。

トリフネは初代「はやぶさ」が試料を持ち帰った小惑星「イトカワ」と似た岩石質の小惑星。長径８００メートル程度と推定される。

最接近の２時間前から、はやぶさ２がカメラの画像などから自律的に軌道を調整し、衝突を避けながら至近距離を通過。すれ違う際の相対速度は秒速５キロで、ライフル銃の弾丸の約５倍に相当する。

観測成果は小惑星の成因など太陽系の歴史を知る手掛かりになる。さらに、表面から数百メートルを正確に通過させる高精度の制御技術の実証は、衝突の恐れのある小惑星から地球を守る「プラネタリー・ディフェンス（地球防衛）」にも役立つと期待される。

探査機「はやぶさ２」が小惑星「トリフネ」の通過観測（フライバイ）に成功したのを受け、管制室でだるまを手に喜ぶ三桝裕也・はやぶさ２拡張ミッションチーム長＝５日午後（ＪＡＸＡ公式ユーチューブより）

小惑星「トリフネ」を通過観測（フライバイ）する探査機「はやぶさ２」の想像図（ＪＡＸＡ提供、（Ｃ）池下章裕氏）

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