滋賀知事に三日月氏４選＝３新人破る

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任期満了に伴う滋賀県知事選は５日投開票され、無所属現職の三日月大造氏（５５）が、元栗東市職員の大隅元侍氏（４２）、共産党県副委員長の坪田五久男氏（６７）＝共産推薦＝ら無所属３新人を破り、４選を果たした。投票率は４０．４１％で、前回（５５．２８％）を下回った。

三日月氏は自民党県連の支持や、国民民主、立憲民主、公明、社民各党の県組織の支援を受け、３期１２年の実績をアピール。産業振興や地域医療の充実を訴えたほか、地域交通の維持・充実に向けた「交通税」導入の検討を進める考えを示した。

３新人は交通税への反対を主張したが、及ばなかった。

◇滋賀県知事選当選者略歴

三日月 大造氏（みかづき・たいぞう）一橋大経卒。ＪＲ西日本勤務を経て、０３年１１月から衆院議員４期。国土交通副大臣などを務めた。１４年７月滋賀県知事に初当選。５５歳。大津市出身。当選４回。

三日月大造氏

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