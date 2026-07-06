住民らが献花、冥福祈る＝西日本豪雨から８年―岡山、広島

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２０１８年７月の西日本豪雨は６日、最初の大雨特別警報から８年を迎えた。災害関連死を含め３００人超が死亡するなど、中国地方を中心に甚大な被害が出た災害の犠牲者の冥福を祈り、岡山県と広島県の各地で献花式が行われた。

７５人が亡くなった岡山県倉敷市では特に被害が大きかった真備町地区の真備支所で追悼行事が行われ、伊東香織市長が献花。約１０秒間祈りをささげた後、報道陣の取材に「亡くなった人々の思いや災害の記憶、さまざまな教訓を後世に伝えていくことが後に残された私たちの大きな責任だ」と述べた。

毎年献花に来るという学童支援員の小倉智美さん（５３）＝倉敷市＝は水害で自宅が全壊した。当時中学生だった長男は、被災をきっかけに自衛官を志したといい、「当時の気持ちを忘れず頑張っているので、その報告に訪れた」と話した。

被害の大きかった広島県坂町小屋浦地区でも住民らが黙とう。母と叔母を亡くした水尻忠道さん（６４）は「壊れた物は直るが命は戻らない」と述べ、防災への備えの大切さを語った。

これに先立ち、小屋浦小の児童約５０人が防災について学んだ。被災時は３歳だった小学６年の坂本羽琉さん（１１）は、毎年この日にハザードマップを見て避難先を確認しているといい、「守れる命を増やしていきたい」と語った。

２０１８年７月の西日本豪雨の追悼行事で黙とうをささげる住民＝６日午前、岡山県倉敷市

西日本豪雨から８年となり、広島県坂町小屋浦地区の献花式で手を合わせる住民＝６日午前、同地区

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