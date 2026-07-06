４．６万アカウントを退会処理＝「バンダイチャンネル」、無断で―偽計業務妨害容疑で高１逮捕・警視庁

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動画配信サービス「バンダイチャンネル」の約４万６８００アカウントを、登録者本人に無断で退会処理し、運営会社の業務を妨害したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は６日までに、偽計業務妨害容疑で、埼玉県所沢市に住む高校１年の男子生徒（１５）を逮捕した。容疑を認め「会社に恨みはなかった」と話しているという。

逮捕容疑は昨年１１月４日午後５時～同８時４６分ごろ、同サービスを運営するバンダイナムコフィルムワークスが管理するサーバーに自分のパソコンから虚偽の情報を送信。４万６８１２アカウントの退会処理をし、同社にサービスを一時停止させるなど業務を妨害した疑い。

同課によると、男子生徒は小学４年ごろからプログラムの作成方法などを一人で学び始めた。中学３年だった事件当時、同社の通信内容の解析からシステムの脆弱（ぜいじゃく）性を見つけ、対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を使って不正プログラムを自作し退会処理を行った。

被害に気付いた同社からアクセス遮断などの対策を取られたが、約３０回にわたりＩＰアドレスを変更して退会処理を続けたという。

昨年１１月、同社が警視庁に相談。同課が通信記録などを捜査したところ、男子生徒が浮上した。

同課は今年６月、他人のアカウントにアクセスしたとして、不正アクセス禁止法違反容疑で男子生徒を逮捕していた。

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