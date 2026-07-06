中国軍、太平洋に弾道ミサイル発射＝原潜から、「公海上に落下」―日米けん制か

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【北京時事】中国国営新華社通信は６日、中国海軍の原子力潜水艦１隻が同日午後０時１分（日本時間同１時１分）、太平洋に向け模擬弾頭を搭載した戦略ミサイルを発射したと報じた。潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）とみられる。香港メディアによると、中国がＳＬＢＭの発射を公表したのは１９８２年以来という。

習近平政権は、昨年１１月の高市早苗首相の台湾有事に関する発言に強く反発。武器輸出の原則解禁など高市政権の防衛政策の転換も強く批判している。今回の発射公表は日本や、台湾への武器売却を検討しているトランプ米政権へのけん制とみられる。

報道によると、年間の訓練計画に基づくもので、ミサイルは予定していた公海上に落下した。「国際法や国際的な慣例に合致しており、特定の国家や目標を対象にしたものではない」としている。

日本政府によると、６日午前に中国国防省から北京の在中国日本大使館に対し、弾道ミサイルを発射すると説明があった。香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（電子版）は、日本のほか、オーストラリア、パプアニューギニア、ニュージーランドにも通知があったと伝えた。同紙によれば、中国軍によるＳＬＢＭの発射訓練公表は８２年以来で、原潜からの発射公開は初。

中国国旗

中国の潜水艦発射弾道ミサイル（ＳＬＢＭ）＝２０２５年９月、北京（ＥＰＡ時事）

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