小惑星「トリフネ」撮影成功＝最接近、表面の岩も詳細に―はやぶさ２

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宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は６日、探査機「はやぶさ２」が５日に成功させた小惑星「トリフネ」の通過観測（フライバイ）の際、至近距離から撮影した写真を公開した。最接近の予定時刻１秒前に撮影され、距離は数百メートルとみられるが、正確な距離は今後の解析で明らかにする。

写真は表面の岩の分布まで分かる詳細さで、小惑星の成因を知る手掛かりになる。至近距離を通過させる制御技術は、衝突の恐れがある小惑星から地球を守る「プラネタリー・ディフェンス（地球防衛）」にも役立つと期待される。

記者会見したＪＡＸＡの三桝裕也・はやぶさ２拡張ミッションチーム長は「画像を見た瞬間は衝撃的だった。フライバイの一瞬で、こんなにいい写真が撮れるのかと、感動しかなかった」と述べた。

トリフネは初代「はやぶさ」が試料を持ち帰った小惑星「イトカワ」と似た岩石質の小惑星。長径８００メートル程度と推定され、現在は地球から約１億キロ離れている。公開された画像によると、雪だるまのような形状で、表面に多数の岩が点在。二つの小さな天体が衝突、合体して生まれた可能性があるという。

はやぶさ２は５日午後６時半（日本時間）ごろ、トリフネ表面から数百メートルを、秒速５キロの相対速度で通過。画像撮影のほか、赤外線カメラや分光計など３機器によるデータ取得にも成功した。データは順次、地上に送信するという。

２０１４年に打ち上げられたはやぶさ２は、小惑星「りゅうぐう」で砂などを採取し、２０年１２月に試料を納めたカプセルを地球に投下。トリフネのフライバイ探査を経て、３１年７月に新たな探査先の小惑星「１９９８ ＫＹ２６」への到着を目指す「拡張ミッション」を継続している。

探査機「はやぶさ２」が最接近直前に撮影した小惑星「トリフネ」（ＪＡＸＡ提供）

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