デジタル銀、金利で「競争力」＝個人向け強化へ―半沢三菱ＵＦＪ社長

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの半沢淳一社長はインタビューに応じ、２０２６年度後半の開業を目指す「デジタルバンク」について、「競争力のある預金金利や手数料を提供する」と表明した。デジタル銀行は三菱ＵＦＪが注力する個人向け金融サービス「エムット」の中核となる。

デジタル銀は、システムをクラウド上に置くことで、従来型の大型汎用（はんよう）コンピューターを使うよりコストを抑制できる。このため競争力のある金利設定などが可能となる。半沢氏は、システムの軽量化により、「顧客ニーズに合わせてサービスの見直しを迅速に行うことができる」とも語った。

また、「人工知能（ＡＩ）との親和性も高く、さまざまな体験を提供できる銀行になる」と指摘。個人の顧客を取り込んでいく考えを示した。

２６年度中には、エムットの一環として、インターネット上で相続対策ができるサービスも立ち上げる。預金や資産運用、相続などの機能を一体的に提供し、「顧客に人生を通じて利用してもらえるようにしたい」と強調した。

米新興アンソロピックの「クロード・ミュトス」など、最先端ＡＩによるサイバー攻撃のリスクに関しては、「まずは利用できるＡＩで脆弱（ぜいじゃく）性の検証や修復の作業を始めている」と説明。将来的には「ＡＩを活用し、自動的に（修復などを）できるようにしていく」との方向性を示した。

インタビューに答える三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの半沢淳一社長＝１日、東京都千代田区

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